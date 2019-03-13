كريستيانو رونالدو: يوفنتوس تعاقد معي من أجل هذه المباريات

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أكد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن شعوره بالفخر بعد قيادة فريقه يوفنتوس لعبور ملحمي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد إحرازه لهاتريك في شباك فريق الروخي بلانكوس ليعوض الخسارة في الذهاب بثنائية دون رد.

وقال رونالدو في تصريحاته عقب المباراة: "لقد كانت ليلة مميزة، ليست الأهداف فقط، بل الأداء وشخصية البطل في دوري الأبطال، لم نفز بشيء حتى الآن ولكننا نشعر بالفخر".

كما أضاف اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا: "لقد تعاقدوا معي من أجل هذه الليالي، إنها ليلة سحرية، أتلتيكو مدريد فريق صعب ولكننا فريق أكبر منه، كنا الطرف الأفضل ونستحق التأهل، نفكر في البطولة خطوة بخطوة".

وكان رونالدو قد أحرز 21 هدفًا في شباك أتلتيكو مدريد في مختلف البطولات، يذكر أن رونالدو يخوض موسمه الأول في صفوف البيانكونيري بعد قدومه من ريال مدريد في صفقة قدرت بـ 100 مليون يورو.