بلاتر: تدخل ساركوزي وبلاتيني منح قطر تنظيم مونديال 2022

المصدر: لوزان ــ أ.ف.ب

أكد الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جوزيف بلاتر، أمس، أن منح قطر تنظيم مونديال 2022 تم بعد تدخل من جانب الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، لدى مواطنه ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي.

وقال بلاتر، غداة الكشف عن اتفاق سري بين الـ«فيفا» وتلفزيون الجزيرة القطري: «لا أفهم ما الهدف من فتح ملف من ملفات الفساد المفترض، الذي تم إغلاقه مع نشر تقرير غارسيا».

وتابع بلاتر، الموقوف من قبل «فيفا» بسبب عملية دفع مشبوهة لبلاتيني «في أي حال، تم انتخاب قطر لتنظيم مونديال 2022 بعد تدخل سياسي من جانب رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي، الذي طلب من ميشال بلاتيني أن يصوت مع المقربين منه لمصلحة قطر».

وأردف قائلاً «هذه الأصوات الأربعة رجحت كفة قطر في مواجهة الولايات المتحدة، وأدى هذا الموقف إلى هجوم من جانب الخاسرين على الـ(فيفا) وعلى شخصي أنا.. إنجلترا الخاسرة أمام روسيا لتنظيم مونديال 2018، والولايات المتحدة أمام قطر».

وفي الثاني من ديسمبر 2010، تم إسناد تنظيم مونديال 2018 إلى روسيا على حساب إنجلترا التي خرجت من دورة التصويت الأولى وسط دهشة الجميع، بينما فازت قطر في الدورة الأخيرة على الولايات المتحدة لتنظيم مونديال 2022.

وعادت إلى الواجهة مجدداً شبهات تتعلق بمنح قطر حق استضافة مونديال 2022، عندما زعمت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، أول من أمس، أن الاتحاد الدولي وقّع عقداً سرياً مع شبكة الجزيرة، المملوكة من الدولة القطرية، قبل ثلاثة أيام من التصويت على نهائيات 2022.

وتظهر الوثائق التي نشرتها صحيفة «صنداي تايمز» أن مديرين تنفيذيين من «الجزيرة» وقّعوا في 2010 العقد التلفزيوني مع انتهاء حملات الترشح لاستضافة كأس العالم.

وقد تضمن العقد المزعوم رسماً قدره 100 مليون دولار (77 مليون جنيه إسترليني)، يدفع في حساب معين لـ«فيفا»، إذا فازت قطر باستضافة مونديال 2022.

وزعمت «صنداي تايمز» أيضاً أن بلاتر والأمين العام السابق لـ«فيفا»، الفرنسي جيروم فالك، وقّعا العقد بعد أسبوع من التصويت لقطر، التي قدمت مبلغ 480 مليون دولار إضافية لـ«فيفا» بعد ذلك بثلاث سنوات.