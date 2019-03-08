الأولمبي يخسر أمام طاجيكستان تحضيرا لتصفيات كأس آسيا

المصدر: منصور السندي-دبي

خسر المنتخب الأولمبي لكرة القدم أمام نظيره منتخب طاجيكستان بهدف دون رد سجله اللاعب بيدرو شيريدن 17" في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين اليوم الجمعة على استاد راشد بنادي شباب الأهلي ضمن تحضيرات المنتخب للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو في 2020 ، علما أن التصفيات الآسيوية ستقام في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 22 إلى 26 الجاري، إذ سيلعب المنتخب ضمن المجموعة الرابعة التي تضم الى جانبه منتخبات السعودية و لبنان والمالديف.

وجرب مدرب المنتخب ماسيج سكورزا 15 لاعبا للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين.

بدوره أكد مدير المنتخب جمال بوهندي أن التجربة الودية أمام طاجيكستان فوائد فنية للمنتخب لاسيما على صعيد التعرف على قدرات بعض اللاعبين وزيادة الانسجام بين بعض اللاعبين في التشكيلة.

وقال بوهندي في تصريحات صحافية عقب المباراة" النتائج السلبية تعتبرا أمرا مطلوبا في مثل هذه المعسكرات لتجهيز اللاعبين والتعرف على الثغرات والوقوف على السلبيات".

وأشار بوهندي الى أنه ورغم الخسارة الا أن المنتخب قدم أداء طيب، مشيرا الى أن اللاعبين لم يحسنوا استغلال الفرص التي سنحت للمنتخب خلال المباراة.