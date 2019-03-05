دورتموند يحتاج إلى معجزة أمام توتنهام

المصدر: دورتموند - أ.ف.ب

يبحث بوروسيا دورتموند الألماني عن معجزة لمواصلة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يستضيف توتنهام الإنجليزي، اليوم، في إياب الدور ثمن النهائي.

ومُني بوروسيا دورتموند بخسارة مذلة ذهاباً على ملعب ويمبلي قبل ثلاثة أسابيع (صفر-3)، وبات بحاجة إلى رباعية نظيفة لبلوغ الدور ربع النهائي للمرة السابعة في تاريخ مشاركاته في المسابقة بنظامها الجديد، التي توج بلقبها عام 1997 على حساب يوفنتوس الإيطالي (3-1)، وحل وصيفاً عام 2013 عندما خسر أمام مواطنه بايرن ميونيخ 1-2.

لكن مهمة دورتموند لن تكون سهلة أمام فريق إنجليزي يبدو الأقرب لخطف بطاقة التأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2010-2011، والثانية بنظام المسابقة الجديد، بعدما كان قد بلغ نصف النهائي في مشاركته الأولى حسب النظام القديم (بطولة الأندية البطلة) موسم 1961-1962.

ويتعين على الفريق الألماني، الذي بلغ نصف نهائي المسابقة في 1963-1964، تصحيح أخطائه الدفاعية لتفادي استقبال شباكه أهدافاً تزيد من صعوبة مهمته، خصوصاً أنه سيواجه هجوماً مرعباً يقوده القائد الدولي هاري كاين، والدولي الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون. وحقق بوروسيا دورتموند فوزاً واحداً في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات، ما سمح لمطارده المباشر بايرن ميونيخ حامل لقب البوندسليغا باللحاق به إلى الصدارة، بعدما كان يتخلف عنه بفارق تسع نقاط.