سولاري: برمجة مباريات «الليغا» مضحكة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم وأ.ف.ب

يأمل ريال مدريد رفع معنويات لاعبيه اليوم أمام ليفانتي على أرض الأخير، وقبل قمتيه المرتقبتين ضد برشلونة واللتين ستكونان حاسمتين بشكل كبير بالنسبة إلى حظوظ النادي الملكي ومدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري، في اللقبين المحليين، وإنقاذ موسمه، بانتظار المسابقة المحببة لديه، أبطال أوروبا التي يحمل لقبها في الأعوام الثلاثة الأخيرة وقطع شوطاً كبيراً نحو بلوغ دور الثمانية بعد فوزه الثمين على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي 2-1 ذهاباً.

ويخوض ريال مدريد، مباراة ليفانتي في الجولة 25 من الدوري الإسباني، في غياب قائده سيرجيو راموس، الذي طرد أمام جيرونا. وفي المؤتمر الصحافي أمس، انتقد سولاري برمجة مباريات الليغا، واصفاً إياها بالمضحكة، لكنه شدد على أن الفريق سيأخذ هذا الأمر بمثابة تحد. ورأى المدرب أن البرمجة تخدم مصلحة برشلونة أكثر من الريال، كونه يحصل على يوم راحة أكثر من الملكي، إذ لعب برشلونة أمس، بينما يلعب الريال اليوم، والأمر نفسه تكرر في ثلاث مناسبات من قبل، وهو ما جعل بعض مسؤولي ريال مدريد يخرجون لانتقاد الأمر علناً.

في جانب آخر، يدخل أتلتيكو مباراة ضيفه فياريال، بمعنويات عالية، بعد فوزه الثمين على يوفنتوس الإيطالي 2-صفر الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي أبطال أوروبا، وسيسعى إلى مواصلة صحوته محلياً بعد خسارتين متتاليتين.

وكان أتلتيكو استعاد المركز الثاني من جاره الريال، عندما تغلب على جاره الآخر رايو فايكانو 1-صفر، مستغلاً خسارة النادي الملكي أمام ضيفه جيرونا 1-2.

برشلونة يستفيد من راحة ليوم إضافي مقابل ريال مدريد، قبل مباراتي الكلاسيكو المنتظرتين في الكأس والدوري الأسبوع المقبل.