فضيحة جنسية لمالك «نيوإنغلاند» بطل كرة القدم الأميركية

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

وجهت السلطات الأميركية، أول من أمس، تهمتين بممارسة الدعارة لمالك فريق «نيوأنغلاند باتريوتس» بطل دوري كرة القدم الأميركية، والمتوج بلقب الـ«سوبر بول» للمرة السادسة في تاريخه، وذلك في أعقاب حملة للشرطة دهمت منتجعاً صحياً غير قانوني.

وقالت الشرطة في مؤتمر صحافي، إن الملياردير روبرت كرافت، مالك الفريق الذي فاز بلقب البطولة الوطنية السادسة لدوري كرة القدم الأميركية، في الثالث من فبراير الجاري اتهم بدفع أموال مقابل خدمات جنسية في منتجع «أوركيدز أوف آشيا داي سبا» الصحي في مدينة جوبيتر بولاية فلوريدا.

وأُغلق المنتجع الصحي من بين 10 منتجعات شملها دهم الشرطة، التي جاءت تتويجاً لتحقيقات كشفت عن وجود نساء في هذه النوادي والمنتجعات الصحية يخضعن لعملية «رقيق أبيض»، وفقاً لسجلات الاعتقال التي استشهدت بها تقارير إعلامية.

وكان كرافت من بين أكثر من 20 شخصاً من المتوقع توجيه الاتهام إليهم بممارسة الدعارة بعد عملية الدهم.