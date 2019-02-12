محمد صلاح يعاتب جمهور الأهلي والزمالك

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أبدى النجم المصري وهداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول محمد صلاح، حزنه عن حالة الجدل المستمر بين أكبر جمهورين في الوطن العربي وهما لفريقا الأهلي والزمالك مثلما قال على حسابه الرسمي على تويتر، بسبب التراشق باستمرار فيما بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال اللاعب في تغريده صباح اليوم على حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي توتير: " مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت... هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض ازاي؟".

وتفاعل متابعي اللاعب بشكل كبير مع التغريدة متفقين مع اللاعب على الحالة السيئة التي وصل إليها الجمهورين مع شدة المنافسة بينهما في الدوري المصري، إضافة إلى دخول منافس ثالث وهو نادي بيراميدز، حيث يحتل الزمالك صدارة الدوري مع منافسة مستمرة مع غريمه التقليدي فريق الأهلي.