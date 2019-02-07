ملخص مباراة برشلونة وريال مدريد

المصدر: مدريد - الامارات اليوم

-انتزع ريال مدريد تعادلا ثمينا من مضيفه وغريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب 1-1 في الكلاسيكو الأول في الدور نصف النهائي (ليلة الأربعاء-الخميس) على ملعب كامب نو في برشلونة في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم.

-كان ريال مدريد البادئ بالتسجيل عبر جناحه لوكاس فاسكيث في الدقيقة السادسة، وأدرك البرازيلي مالكولم التعادل في الدقيقة 58.

-سيكون الحسم في مباراة الإياب في 27 الجاري على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، علما بأنها سيخوضان كلاسيكو ثالث هذا العام بعدها بثلاثة أيام ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري المحلي في 2 مارس المقبل، والرابع هذا الموسم بعد الأول في ذهاب الدوري في المرحلة العاشرة على ملعب كامب نو عندما فاز الفريق الكاتالوني 5-1.

-تقام مباراة ذهاب نصف النهائي الثانية الخميس وتجمع ريال بيتيس وضيفه فالنسيا.

-أبقى مدربا الفريقين إرنستو فالفيردي والأرجنتيني سانتياغو سولاري على نجميهما الأرجنتيني ليونيل ميسي والويلزي غاريث بايل على مقاعد البدلاء، الأول بسبب إصابة كان تعرض لها السبت في المباراة ضد فالنسيا في الدوري المحلي، والثاني لعودته مؤخرا من الإصابة.

-دفع كلا المدربين بنجمه في الدقيقة 63 عندما كانت النتيجة متعادلة، ففشل ميسي في ترجيح كفة فريقه، فيما أهدر بايل فرصة سهلة لمنح الفوز للنادي الملكي.

-غاب الفرنسي عثمان ديمبيلي عن صفوف برشلونة لعدم تعافيه من الاصابة في الكاحل، ودفع فالفيردي بالبرازيلي مالكوم مكانه إلى جانب مواطنه فيليبي كوتينيو والأوروغوياني لويس سواريز.

-فضل سولاري الدفع بماركوس يورنتي في خط الوسط على حساب الدولي البرازيلي كاسيميرو.

-النادي الملكي كان الأكثر فرصا في الشوط الأول وكان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف لو استغل مهاجمه الواعد البرازيلي فينيسيوس جونيور (18 عاما) الفرص الكثيرة التي سنحت أمامه والتي أهدرها بسبب الرعونة (13 و18) والتسرع (23 و32 و33).

-نجح ريال مدريد في افتتاح التسجيل عندما استغل بنزيمة كرة عرضية لفينيسيوس فتلاعب بالمدافع جوردي ألبا ومررها لفاسكيث الذي تابعها بيسراه أمام الفرنسي كليمان لانغليه وأسكنها على يمين الحارس تير شتيغن (6).

-تحسن أداء برشلونة في الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل عندما مرر البرازيلي أرثر كرة خلف الدفاع لجوردي ألبا داخل المنطقة تدخل نافاس وقطعها فتهيأت امام سواريز الذي سددها جانبية ارتدت من القائم الأيمن إلى مالكولم داخل المنطقة فسددها بيسراه في المرمى اعتقد القائد سيرجيو راموس أنها خارج المرمى فعانقت الشباك (57).

-أهدر بايل فرصة ذهبية لمنح التقدم لريال مدريد عندما تلقى كرة من بنزيمة عند حافة المنطقة فتوغل داخلها وتباطأ في تسديدها والمرمى مشرع أمامه فتدخل المدافع البرتغالي نيلسون سيميدو وحولها لركنية (82)