الحُكم على المدرب البرتغالي مورينيو بالسجن مع وقف التنفيذ

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

عوقب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وبغرامة مالية تصل إلى نحو مليوني يورو، كجزء من صفقة مع النيابة العامة المالية الإسبانية، في إطار قضية اتهامه بالتهرب من الضرائب، خلال الفترة التي أمضاها في إسبانيا مدرباً لريال مدريد. وتولى مورينيو - الذي أقيل، أخيراً، من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي - الإشراف على ريال مدريد بين 2010 و2013. وتتوزع الضريبة المتهم بالتهرب منها بنسبة 1.6 مليون عن عام 2011، و1.7 مليون عن 2012. وملاحقة مورينيو تأتي في إطار إجراءات القضاء الإسباني، الهادفة إلى مكافحة التهرب الضريبي في عالم كرة القدم، وقد سبق لنجمي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وريال السابق ويوفنتوس الإيطالي حالياً البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن توصلا إلى اتفاق مشابه مع القضاء الإسباني.