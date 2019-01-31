تخسير قطر وتغريمها.. إذا ثبت عدم قانوينة تجنيس اللاعبين

المصدر: أبوظبي-أ.ف.ب.

تقدمت الإمارات باحتجاج رسمي لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أهلية لاعبَين قطريين خلال مشاركتهما في كأس آسيا 2019 التي تختتم الجمعة في مباراة نهائية بين اليابان وقطر في ابوظبي.

وذكر متحدث باسم الاتحاد القاري، اليوم، "تلقى الاتحاد الآسيوي اعتراضا من الإمارات العربية المتحدة في ما يخص أهلية لاعبين قطريين (اثنين). وسيتم مراجعة هذا الأمر مع لوائح الاتحاد الآسيوي".

وتعترض الإمارات على أهلية المهاجم المعز علي (22 عاما)، المولود في السودان ومتصدر ترتيب هدافي البطولة (8)، والمدافع بسام الراوي (21 عاما) المولود في العراق، بحسب تقارير إعلامية.

وبحسب قانون الانضباط والاخلاقيات في الاتحاد الآسيوي فإن عقوبة اشراك أي لاعب غير مؤهل هو تخسير المباراة وفرض غرامة.

وعن العقوبات المحتملة بحال ثبوت عدم أهلية اللاعبين، أشار الاتحاد الاسيوي الى أن "أي أمر آخر سيكون بمثابة التكهنات وهذا كل ما سنعلق عليه في هذه المرحلة".