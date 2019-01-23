بواتنغ: لستُ قادماً إلى برشلونة لألعب أساسياً

المصدر: برشلونة - أ.ف.ب

أكّد المهاجم الغاني كيفن برينس بواتنغ، المنتقل الى برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة من ساسوولو الإيطالي، أنه متقبل لدوره لاعباً بديلاً في صفوف النادي الكاتالوني، وذلك خلال تقديمه، أمس، في ملعب «كامب نو».

وانتقل بواتنغ (31 عاماً) إلى برشلونة حتى نهاية الموسم، مع خيار شراء اللاعب نهائياً مقابل ثمانية ملايين يورو بعد انتهاء فترة الإعارة.

ويهدف برشلونة ومدربه أرنستو فالفيردي الى إيجاد البديل الذي بإمكانه مساندة الهداف الأوروغوياني لويس سواريز أو النجم المطلق الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد رحيل منير الحدادي الى المنافس المحلي إشبيلية.

وفي المؤتمر الصحافي الذي تلا تقديمه لوسائل الإعلام، كشف بواتنغ «لم أتحدث مع المدرب لكنني أعلم بأني لستُ قادماً لأكون في التشكيلة الأساسية، لأن هناك لاعبين رائعين في هذا الفريق. أنا هنا بسبب خبرتي ومن أجل المساعدة».

وسبق لبواتنغ، الذي عاد الى الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد أن قاد اينتراخت فرانكفورت الى الفوز بالكأس الألمانية العام الماضي، أن لعب في الدوري الإسباني لموسم واحد 2016-2017 مع لاس بالماس، بعد انتقاله اليه من ميلان الإيطالي، حيث لعب لفترتين بين 2010 و2013، وفي النصف الثاني من موسم 2015-2016.

وبدأ بواتنغ، المولود في ألمانيا والأخ غير الشقيق لنجم بايرن ميونيخ الدولي الألماني جيروم بواتنغ، مشواره مع نادي العاصمة الألمانية هرتا برلين قبل الدفاع عن ألوان توتنهام الإنجليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني (على سبيل الاعارة)، وبورتسموث الإنجليزي وميلان وشالكه الألماني ولاس بالماس، وصولاً الى اينتراخت فرانكفورت وساسوولو.

وبعد أن لعب في خط الوسط الهجومي خلال المراحل الأولى من مسيرته، رأى بواتنغ أنه أصبح الآن أكثر ملاءمة للعب دور رأس الحربة، مضيفاً «في عمري، دور اللاعب رقم 9 يناسبني تماماً. أعتقد أن قدرتي على اللعب في مراكز عدة تشكل إضافة، لكنني أشعر بالراحة كلاعب رقم 9».

وكان بجانب بواتنغ خلال تقديم اللاعب الغاني المدير الرياضي للنادي الكاتالوني، الفرنسي إيريك أبيدال، الذي تحدث عن إمكانية رحيل بعض اللاعبين عن الفريق خلال الشهر الجاري، بموازاة قدوم بواتنغ، وقلب الدفاع الكولومبي جيسون مورييو القادم من فالنسيا على سبيل الاعارة أيضاً.

ويعتقد بأن البرازيلي مالكوم ودينيس سواريز مرشّحان لترك «كامب نو» خلال فترة الانتقالات الحالية.

الغاني كيفن بواتنغ الأخ غير الشقيق لنجم ميونيخ الألماني جيروم بواتنغ.