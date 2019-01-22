بث مباشر مباراة البحرين وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2019

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يخوض منتخب البحرين مواجهة صعبة، عندما يلتقي مع منتخب كوريا الجنوبية في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2019، عند الساعة الخامسة على استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي، إذ يأمل «الأحمر» أن يكرّر تفوقه على وصيف النسخة الماضية، عندما فازت البحرين على كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف في نسخة 2007.

ورغم صعوبة مهمة المنتخب البحريني، فإن المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب، يراهن على أن الترشيحات تصبّ في مصلحة كوريا الجنوبية في التأهل إلى ربع النهائي، ما يجعل «الأحمر» يخوض اللقاء دون أي ضغوط، إلى جانب المعنويات المرتفعة للاعبي الفريق، بعد التأهل الدرامي إلى دور الـ16 بالفوز في الوقت القاتل على الهند وتقدم "الإمارات اليوم" بثاً مباشراً للمباراة وأهم ما فيها.

تشكيلة البحرين

سيد شبر علوي، ووليد الهيام، وسيد ضياء سعيد، وحامد الشمسان، وعبدالوهاب علي، ومحمد جاسم، وعلي جعفر، ومحمد الرميحي، وسيد عيسى، وكميل الأسود، وجمال راشد.

تشكيلة كوريا الجنوبية

كيم سيونغ جيو، ليي يونغ، كيم مين جاي، غونغ وو يونغ، هوانغ إن بيوم، سون هيونغ مين، هوانغ هي تشان، تشول هونغ، لي شونغ يونغ، هوانغ أوي جو، كيم يونغ جوان.

4 محمد جاسم تسديدة خطرة بجوار القائم، وكميل الأسود تصدى لها الدفاع.

كوريا الجنوبية تنهي الشوط الأول بالتقدم بهدف دون مقابل احرزه هوانغ هي في الدقيقة 43

المنتخب الكوري انهى الشوط بأفضلية بفضل خبرة لاعبيه

وفي المقابل اعتمد البحرين على الهجمات المرتدة

بداية الشوط الثاني مع محاولات بحرينية بالعودة بإحراز هدف التعادل

حمد الشمسان يسدد كرة بعيدة عن المرمى من فرصة مواتية للتسجيل في الدقيقة 63

المنتخب الكوري يعتمد على الدفاع في منتصف ملعبه بالشوط الثاني والاعتماد على الهجمات المرتدة حتى الدقيقة 65

جمال راشد يسدد كرة خطرة في الدقيقة 69 يخرجها الحارس ببراعة

ركلة ركنية في الدقيقة 70 للبحرين ولعبت بالرأس ومرت بجوار القائم بقليل

البحرين يحرز هدف التعادل في الدقيقة 77 عن طريق اللاعب محمد الرميحي من متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء

تسديدة للاعب منتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة 86 عن طريق بيوم هونج.

وليد الحيام كاد ان يتسبب في هدف على منتخب بلاده من خطأ فادح في الدقيقة 93 ولكن مهاجم كوريا المنفرد يلعب الكرة بجوار القائم

نهاية الوقت الأصلي بين #البحرين_كوريا_الجنوبية بالتعادل الإيجابي 1-1 واتجاه المنتخبين إلى الوقت الإضافي على شوطين

المنتخب الكوري يضيع عدداً من الفرص في الشوط الإضافي الأول أمام المرمى البحريني

كيم جين سو يحرز الهدف الثاني لمنتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع بالشوط الإضافي الأول

نهاية الشوط الاضافي الأول بتقدم المنتخب الكوري 2-1

محاولات بحرينية بالوصول إلى مرمى كوريا وادراك التعادل في الشوط الإضافي الثاني ولكن دون خطورة

نهاية المباراة بفوز كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1 وصعوده إلى الدور ربع النهائي