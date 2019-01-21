مدرب ريال مدريد: «الليغا» ليست مستحيلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم وأ.ف.ب

ثأر ريال مدريد من ضيفه إشبيلية وانتزع المركز الثالث منه بفوز صعب ومتأخر 2-صفر، أول من أمس، في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما فاز جاره أتلتيكو بثلاثية على هويسكا صاحب المركز الأخير.

واعتبرت الصحيفتان الإسبانيتان «ماركا» و«أس» أن الملكي قدم أفضل مبارياته هذا الموسم نتيجة وأداء، وهو ما تحدث عنه كذلك مدرب الملكي، الأرجنتيني سانتياغو سولاري في المؤتمر الصحافي، وقال إن «الموسم لايزال طويلاً، ولا يجب استبعاد الريال من لقب الليغا»، معتبراً إياها «ليست مستحيلة»، على الرغم من فارق النقاط الكبير بين مدريد وبرشلونة المتصدر بعد انتهاء 20 جولة من الدوري الإسباني.

وتابع سولاري: «سنقاتل على كل نقطة حتى نهاية الموسم، الريال لن يستسلم، ومازال بإمكانه تقديم الأفضل». ورفض كذلك المدرب الحديث عن اختياراته، حيث استبعد البرازيلي مارسيلو وتركه على مقاعد الاحتياط، بعد أن زادت الانتقادات ضد اللاعب الذي لا يقدم أفضل مواسمه مع الريال، بجانب إشراك إيسكو بديلاً في الشوط الثاني، وهو الذي لا يحظى بثقة المدرب الكاملة.

وكان إشبيلية فاز على أرضه ذهاباً 3-صفر، وفوز ريال مدريد رفع رصيده الى 36 نقطة، وتقدم بفارق ثلاث نقاط على الفريق الأندلسي الذي تراجع الى المركز الرابع، لكنه ليس مهدداً بفقدانه.

وفرض ريال مدريد سيطرته تدريجياً على مجريات اللقاء، ودخل لاعبوه منطقة الضيف مرات عدة، وحاول الفرنسي كريم بنزيمة الذي شارك رغم كسر في خنصر يده (7 بكرة رأسية و36)، ولوكاس فاسكيز (9) وكاسيميرو (21) دون الوصول الى الشباك.

وسجل للريال كاسيميرو بتسديدة من 30 متراً لمسها فاتشليك بيده اليسرى وأصابت العارضة ثم سقطت في قلب المرمى (78). وعزز لوكا مودريتش التقدم بهدف ثانٍ غير متوقع في الوقت بدل الضائع عندما خطف الكرة من المدافع البرتغالي كاريسو سار بها خطوات عدة، وواجه فاتشليك ووضعها بقوة على يساره.

وبعد نهاية المباراة، كشف الكرواتي لوكا مودريتش عن نيته تجديد عقده مع الريال إلى ما بعد 2021، نافياً في تصريحات صحافية ربطه بالانتقال إلى إنتر ميلان في الصيف المقبل، قائلاً إنه مرتاح مع الفريق، ولا يشعر بأي رغبة في مغادرته.

لوكا مودريتش ينفي رغبته في الرحيل عن ريال مدريد، ويبدي استعداده لتجديد عقده.