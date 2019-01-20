بالصور.. عالم مصري يكتشف نمل محمد صلاح!

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

اكتشف عالم مصري طريقة جديدة لتكريم مواطنه النجم محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، الذي حصل على العديد من الجوائز الفردية خلال الأشهر الماضية، نتيجة لما قدمه من مستويات قوية مع ناديه طوال عام 2018، وذكر تقرير منشور على موقع “ليفربول إيكو” الإلكتروني، أن هناك عالم مصري يدعى مصطفى شرف يعمل كأستاذ للحشرات في جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، اكتشف نوع جديد من “النمل”، وقرر أن يطلق عليه اسم (محمد صلاح).

هذا النوع الجديد من النمل تم اكتشافه يعيش في المناطق المظللة بالشجيرات الصغيرة والعشب، وقد اهتم موقع “ليفربول إيكو” بهذا التكريم الغريب من نوعه، خاصة أن العالم المصري تواجد هذه الأيام في متحف ليفربول للبيئة، حيث يعمل كأستاذ زائر، النوع الجديد من النوع، يمتاز شكله بأنه برأس طويل وجسمه ثنائي اللون، وفقا للصور المنشورة في التقرير.

وكتب العالم المصري في تعليقه على الاكتشاف الجديد: "قررنا أن نكرم محمد صلاح بربط اسمه بهذا النوع الجديد من حشرة النمل، هو رمز الآن لنادي ليفربول وللكرة المصرية".