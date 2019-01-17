كاتانيتش: نتيجة مباراة العراق وإيران عادلة

المصدر: منصور السندي - دبي

وصف مدرب المنتخب العراقي، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، نتيجة مباراة العراق وإيران التي أقيمت اليوم الأربعاء على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي وانتهت بالتعادل دون أهداف بالعادلة وذلك ضمن الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الرابعة في ختام دور المجموعات في كأس آسيا 2019.

مؤكدا أن العراق لا يخشى مواجهة اي منتخب في الدور الثاني للبطولة سواء المنتخب السعودي او القطري، معتبرا أن من يريد الوصول الى المباراة النهائية في البطولة فان عليه الفوز على جميع المنتخبات .

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحافي عقب المباراة التي أقيمت وسط حصور جماهيري كبير " المباراة كانت عبارة عن معركة والنتيجة عادلة ورغم أن منتخب العراق لم يلعب بشكل جيد في الشوط الأول الا أنه كان الأفضل في الشوط الثاني ".

واعتبر مدرب العراق أن المنتخب الإيراني كان الأقوى من الناحية البدنية.

واحتل منتخب العراق المركز الثاني في ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط.

ورفض كاتانيتش التعليق على أداء حكم المباراة، مؤكدا أن المباراة انتهت وأن الحديث عن التحكيم لا يمكن أن يغير من نتيجة المباراة.