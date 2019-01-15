بث مباشر مباراة فلسطين والأردن في كأس آسيا 2019

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يدخل المنتخب الفلسطيني في الخامسة والنصف من مساء اليوم اختباراً صعباً يهدف من خلاله إلى التأهل للمرة الأولى تاريخياً لثمن نهائي كأس آسيا، حين يلتقي نظيره الأردني على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في كأس آسيا.

وتحمل مباراة اليوم طابع الديربي الخاص الذي يجمع المنتخبين الجارين، خصوصاً أن المنتخب الفلسطيني صاحب النقطة اليتيمة من تعادل سلبي أمام سورية في الجولة الافتتاحية، ينشد أمام «النشامى» خطف انتصار يضمن له العبور للدور الثمن نهائي، بجانب تعويض جماهيره ومسح الخسارة القاسية التي تجرعها الفلسطينيون على يد الأردنيين في كأس آسيا 2015 حين فاز «النشامى» بنتيجة 5-1، ونقدم لكم الأن بثاً مباشراً لأهم مجريات المباراة.

الحكم الدولي العراقي محمد جاسم يقود المباراة تحكيمياً.

تشكيلة فلسطين: رامي حماده – عبد اللطيف البهداري- عبد الله جابر- محمد صالح- عدي الدباغ – محمد باسم رشيد- محمد درويش- مصعب البطاط- تامر صيام – ياسر إسلامي – محمود وادي

تشكيلة الأردن: عامر شفيع- أنس بن ياسين- طارق خطاب- احسان حداد- بهاء عبد الرحمن – سعيد مرجان- ياسين البخيت – خليل زيد – أحمد سمير- فراس شلباية- أحمد العرسان

اللاعب الأردني بهاء عبد الرحمن يفتتح المحاولات الهجومية للأردن من تسديدة من خارج منطقة الجزاء يخرجها الدفاع الفلسطيني

حارس منتخب الأردن عامر شفيع ينقذ منتخب بلاده من أولى الهجمات الخطرة وفرصة هدف مؤكد لفلسطين عن طريق رأسية عبد اللطيف البهداري، ويكرر الحارس المتألق نجاحه في إبعاد تسديدة أخرى لفلسطين

عامر شفيع يواصل تألقه وينقذ منتخب بلاده من فرصة هدف مؤكد بالدقيقة 26 من على حدود منطقة الجزاء

أفضلية فلسطينية في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وحارس مرمى الأردن عامر شفيع يواصل تألقه وقيادته للأردن ويقف أمام الهجوم الكبير لفلسطين

التعادل السلبي ينهي الشوط الأول بين المنتخبين

تسديدة على المرمى من عبداللطيف البهداري لمنتخب فلسطين ومواصلة للأفضلية الفلسطينية حتى الدقيقة 60

المنتخب الفلسطيني يواصل افضليته ولكن الحارس الأردني عامر شفيع يواصل افضليته ويتصدى لكل الهجمات حتى الدقيقة 70

الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لمنتخب الأردن بعد تعرض لاعبه عدي الفاره للاعتراض داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 85

تغييرات هجومية للأردن في أخر دقائق المباراة

3 دقائق وقت بدل ضائع

تسديدة فلسطينية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع تمر بعيده عن الشباك

نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين