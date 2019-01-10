تايلاند تحقق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على البحرين

المصدر: منصور السندي – دبي

حقق منتخب تايلاند مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على منتخب البحرين بهدف دون رد سجله اللاعب تشاناثيب سونغكراسين " 58"، خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين، اليوم، على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، ضمن مباريات المجموعة الأول لكاس اسيا 2019، محققا بذلك اول ثلاث نقاط في رصيده في البطولة، منعشا بذلك آماله في المنافسة، ومعوضا خسارته الكبيرة أمام الهند بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية.

في حين تجمد رصيد البحرين عند نقطة واحدة فقط ما يصعب ذلك من مهمته في المنافسة، إذ سيواجه منتخب الهند في الجولة القادمة، فيما يلتقي منتخب تايلاند مع نظيره منتخب الإمارات صاحب الأرض والجمهور.

وقدم المنتخب التايلاندي الذي كان الأفضل والأكثر خطورة في الملعب، مباراة كبيرة وظهر بصورة مختلفة تماما عن تلك التي بدأ عليها خلال المباراة السابقة أمام الهند، في حين لم يقدم منتخب البحرين المردود الفني المطلوب وأخفق هجومه في الوصول الى مرمى تايلاند.