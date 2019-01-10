سكوب: فرصة البحرين في التأهل للدور الثاني قائمة رغم الخسارة أمام تايلاند

المصدر: منصور السندي – دبي

أكد مدرب منتخب البحرين التتشيكي ميروسلاف سكون أن فرصة منتخبه في التأهل الى الدور الثاني في كأس آسيا 2019 لاتزال قائمة على الرغم من الخسارة التي تعرض لها المنتخب بهدف دون رد أمام منتخب تايلاند خلال المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم، على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي ضمن المجموعة الأولى، معتبرا أن تراخي اللاعبين خلال المباراة تسبب في الخسارة التي جعلت رصيد البحرين يتجمد عند نقطة واحدة فقط حصل عليها بالتعادل مع منتخب الإمارات في مباراة الافتتاح.

وقال سكوب، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في استاد آل مكتوم عقب المباراة،: "مدرب تايلاند الجديد لعب بطريقة مختلفة واستغل الأخطاء التي وقع فيها لاعبو منتخب البحرين وسجل هدف الفوز الوحيد في المباراة لكننا نسعى للإبقاء على حظوظنا قائمة بالفوز على الهند في المباراة المقبلة".