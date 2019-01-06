حسين الشحات ينتقل إلى الأهلي المصري بمبلغ مالي كبير

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أعلن نادي العين الإماراتي، رحيل لاعبه حسين الشحات، إلى الأهلي المصري، لمدة 4 مواسم ونصف، بعد أن أبدى اللاعب رغبته في الرحيل للأحمر، ولم يعلن العين، عن المقابل المالي للصفقة، إلا أنها وصلت لـ6.5 ملايين دولار، وفقا لعدد من المصادر ووسائل اعلام مصرية كثيرة تناولت الخبر.

وحضر أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إلى الإمارات، لإتمام الصفقة بشكل رسمي، وكان حسين الشحات، قد انضم للعين الإماراتي، قادما من مصر المقاصة، في يناير/كانون الثاني 2018، معاراً، ثم انضم نهائيا في الصيف الماضي، وشارك في مونديال الأندية، بعدما ساهم في تحقيق لقب دوري الخليج العربي مع فريقه.