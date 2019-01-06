"نكت أردنية" بعد الفوز على أستراليا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات ساخرة وصور مضحكة بعد فوز المنتخب الأردني على حامل اللقب أمم آسيا المنتخب الأسترالي في أولى مباريات المنتخبين في البطولة بالمباراة التي أقيمت في استاد هزاع بن زايد بنادي العين، حيث تداول عدد من المغردون صور مضحكة تبين أحقية المنتخب الأردني في الفوز على حامل لقب البطولة المنتخب الأسترالي والمشهور بحيوان الكنغر الشهير.

وكان المنتخب الأردني قد نجح في الفوز على استراليا بهدف أنس بن ياسين أحرزه في الشوط الأول ونجح في الحفاظ عليه نجوم الأردن حتى نهاية المباراة، ونعرض تالياً بعض الرسومات الأردنية.