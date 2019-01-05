عملية جراحية عاجلة لمارادونا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يخضع نجم الكرة الأرجنتينية السابق، ومدرب فريق دورادوس المكسيكي الحالي دييغو أرماندو مارادونا، إلى عملية جراحية عاجلة بعد أن نقل إلى إحدى العيادات في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية، "إن الأطباء اكتشفوا نزيفا داخليا في معدة مارادونا، أثناء إجراء فحوصات روتينية، من ضمنها فحص بالمنظار لمعدته، بسبب إجراء عملية جراحية سابقة فيها".

وأكدت الصحيفة أنه من المقرر أن يخضع أسطورة الكرة الأرجنتينية، لعملية جراحية عاجلة، بعد اكتشاف حالة النزيف، وذلك خوفا من تفاقمها، ويتواجد المدرب الأرجنتيني حاليا في عيادة أوليفوس في العاصمة بوينس آيرس، برفقة أبنائه جيانينا ويانا ودييجو جونيور.