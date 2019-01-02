صلاح ومانيه في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أمس، القائمة النهائية للمرشحين لجائزته السنوية لأفضل لاعب، التي ضمت المصري محمد صلاح، حامل جائزة العام الماضي، والسنغالي ساديو مانيه، زميله في ليفربول الإنجليزي، وبيار أوباميانغ، لاعب أرسنال.

ونشر الاتحاد القائمة النهائية على موقعه الإلكتروني، قبل أسبوع من حفل منح الجائزة، الذي يقام في العاصمة السنغالية دكار في الثامن من يناير.

وستكون المنافسة على أشدها بين صلاح أفضل لاعب إفريقي 2017، وأوباميانغ الذي نال الجائزة عام 2015، ومانيه الباحث عن تتويجه الأول. ويعد الثلاثة هذا الموسم من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأسهم صلاح ومانيه بشكل كبير في تصدر فريقهما ترتيب الدوري بعد 20 مرحلة، بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب، إذ سجل صلاح 13 هدفاً، وأضاف مانيه ثمانية، من أصل 48 هدفاً لليفربول في الدوري.

وكان صلاح (26 عاماً) قد توج العام الماضي هدافاً للدوري الإنجليزي، وأسهم ومانيه في بلوغ فريقهما نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة أمام ريال مدريد 1-3.

وأصبح صلاح العام الماضي أول مصري ينال هذه الجائزة منذ بدء منحها عام 1992.