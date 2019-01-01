شبيه محمد صلاح يحير الجمهور في عجمان

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أثار شبيه لاعب فريق ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، فضول الكثير من الجمهور المتواجد على كورنيش عجمان مساء أمس الاثنين أثناء الاحتفالات برأس السنة الميلادية، حيث دفع الشبه الكبير بين محمد صلاح والمهندس المصري أحمد بهاء، الذي تواجد في الإمارات هذه الفترة إلى اعتقاد بعض السيدات أنه اللاعب المصري بالفعل وطلبوا التقاط الصور التذكارية معه، وتجاوب المهندس المصري معهم والتقط معهم الصور التذكارية رافضا الكلام واكتفى بالابتسام فقط.

وكانت الصحافة الإسبانية قد تفاعلت من قبل مع شبيه اللاعب وعن أوجه الشبه الكبير بين الاثنين، كما تقابل اللاعب الدولي محمد صلاح معه من قبل أثناء تواجده في قريته المصرية نجريج.

وصدمت السيدات بعد فترة من معرفة أنه ليس اللاعب المصري محمد صلاح، ولكنه شبيه بعد أن ألتقط معه العديد الصور التذكارية.