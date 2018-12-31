رقم قياسي جديد لمحمد صلاح مع ليفربول في ختام عام 2018

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

واصل النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، تفوقه على زملائه في قلعة الريدز، بعد انقضاء 20 جولة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذكر موقع "سكواكا" للإحصائيات، أن محمد صلاح أكثر لاعبي ليفربول صنعا للفرص لزملائه، من بين اللاعبين الذين خاضوا 270 دقيقة أو أكثر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بواقع 2.2 فرصة خلال المباراة، لينهي اللاعب عام 2018 بتفوق جديد ورقم جديد له مع الريدز.

وجاء في المركز الثاني أندري روبرتسون بواقع 1.4 فرصة في اللقاء، وفي المركز الثالث جيمس ميلنر بواقع 1.3 فرصة، ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، بالاشتراك مع أوباميانج، وهاري كين.