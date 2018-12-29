ليفربول يدخل المرحلة الحساسة أمام أرسنال

المصدر: لندن - أ.ف.ب

واصل ليفربول، الفريق الوحيد الذي لم يهزم منذ مطلع الموسم، زحفه نحو إحراز لقبه الأول منذ عام 1990 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عندما يستضيف أرسنال في أبرز مواجهات المرحلة الـ20.

وحقق ليفربول الفوز في 16 مباراة وتعادل في ثلاث فقط ليؤكد أنه مرشح بقوة لمعانقة اللقب الغائب عن خزائنه منذ نحو ثلاثة عقود. وبنتائج المرحلة الـ19، ابتعد ليفربول (51 نقطة) في الصدارة بفارق ست نقاط عن توتنهام هوتسبر الذي انتزع المركز الثاني من حامل اللقب مانشستر سيتي، بعد تلقي الأخير خسارة ثانية توالياً وثالثة في آخر أربع مباريات في الدوري الممتاز.

ويخوض ليفربول مباراة أرسنال اليوم على ملعبه أنفيلد، قبل أن يحل ضيفاً على سيتي في الثالث من يناير في قمة المرحلة الـ21، التي قد تؤثر نتيجتها بشكل كبير في مسار الدوري.

وأكد مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب بعد المباراة التي سحق فيها فريقه نيوكاسل برباعية نظيفة الأربعاء «ما حاولنا قوله اننا نريد صناعة تاريخ خاص بنا. نحن أول فريق في تاريخ ليفربول لم يخسر في 19 مباراة توالياً منذ انطلاق الدوري الممتاز، إنه تاريخ صغير وخطوة جيدة».

ولم يشأ كلوب الحديث عن حظوظ فريقه باللقب، قائلاً «يتعين علينا الفوز بمبارياتنا، يجب أن نكون في كامل تركيزنا وأن نكون في نفسية جيدة، هذا أمر في غاية الأهمية، وبعدها نرى الى أين سيقودنا هذا الأمر».

وكان أرسنال من الفرق القليلة التي انتزعت التعادل (1-1) من ليفربول هذا الموسم، ويستطيع الاعتماد على هدافين من الطراز الرفيع هما الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ متصدر ترتيب الهدافين مع 13 هدفاً والفرنسي ألكسندر لاكازيت الذي سجل ستة أهداف في الدوري هذا الموسم.

ويعول الفريق بشكل أساسي على الهداف وأفضل لاعب في الموسم الماضي المصري محمد صلاح، الذي يمارس في هذه المرحلة من الموسم هوايته التهديفية بشكل ممتاز مع 12 هدفاً في 19 مباراة.

أما أرسنال بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، فيحتل المركز الخامس في الترتيب، ويسعى الى تحقيق فوزه الثاني في آخر ثلاث مباريات.

ويسعى مانشستر سيتي الى تضميد جراحه بعد الهزائم الثلاث التي تعرض لها في آخر أربع مباريات. وسقط فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا أمام مضيفه تشلسي (صفر-2) في المرحلة الـ16، قبل أن يتلقى هزيمتين متتاليتين أمام ضيفه كريستال بالاس (2-3) ومضيفه ليستر سيتي (1-2).

ويحل سيتي الذي كان متصدراً حتى انطلاق المرحلة الـ16، ضيفاً على ساوثمبتون، ويستضيف توتنهام ولفرهامبتون وهو يسعى لمواصلة الضغط على ليفربول. ويستضيف يونايتد سادس الترتيب على ملعب أولد ترافود، بورنموث الـ12، ساعياً لتحقيق فوزه الثالث توالياً في ثالث مباراة بقيادة سولسكاير.

وفي المباريات الأخرى، يلتقي برايتون مع إيفرتون، ليستر سيتي مع كارديف سيتي، وفولهام مع هادرسفيلد، واتفورد مع نيوكاسل، كريستال بالاس مع تشلسي وبيرنلي مع وست هام.