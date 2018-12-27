إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أصدر الديوان الملكي السعودي قرارا ملكيا بإعفاء تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية من منصبه، مع توليه هيئة الترفيه ضمن قرارات ملكية عدة.

وقرر الديوان الملكي السعودي، إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، وقد تم إعفاء تركي آل الشيخ من منصب رئيس هيئة الرياضة، وتعيين عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسا لهيئة الرياضة بدلا منه.

وبحسب الأمر الملكي فقد تم تعيين المستشار تركي آل الشيخ رئيساً للهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

وكان تركي آل الشيخ قد شغل هذا المنصب في 6 سبتمبر عام 2017، حيث حل بدلاً من محمد بن عبد الملك آل الشيخ" رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأسبق.