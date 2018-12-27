معلومات مهمة للجالية السورية عن مشاركة منتخب "نسور قاسيون" في كأس اسيا

المصدر: إبراهيم الديب-أبوظبي

أعلن رئيس بعثة المنتخب السوري فهد الدباس عن معلومات مهمة لجمهور الجالية السورية الراغبين في تشجيع منتخب بلادهم "نسور قاسيون" الذي يستعد للمشاركة في كأس اسيا "الامارات 2019".. وتاليا المعلومات، وفق ما أدلى بها الدباس لـ"الامارات اليوم":

-سيخوض المنتخب السوري مباراة ودية مع نظيره اليمني بعد غد الأحد بالعاصمة أبوظبي (لم يحدد مكانها بعد) في آخر بروفة للفريق.

-لم يقرر بعد المدير الفني لمنتخب سوريا، الألماني بيرند شتانجه إذا كان سيتم السماح للجماهير ووسائل الإعلام بحضور المباراة أو إغلاقها.

-سيسمح للجمهور السوري بحضور تدريبات الفريق التي ستقام بعد غد السبت على استاد الكركيت في أبوظبي.

-يستعد المنتخب لمواجهة نظيره الفلسطيني 6 يناير المقبل على استاد الشارقة في افتتاح منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الآسيوية.

-بعد مباراة فلسطين سيتوجه المنتخب مباشرة إلى مدينة العين استعدادا لأداء مباراتي الأردن ثم أستراليا.

-تتكون بعثة المنتخب السوري المشاركة في اسيا من: محمد فادي الدباس رئيساً وموفق فتح الله إداريا للمنتخبات الوطنية وخالد السهو إداريا والألماني بيرند شتانجه مديرا فنيا وطارق الجبان وهارلد ارمشاير مساعدين للمدرب، وسالم بيطار مدربا حراس المرمى وماركو كامبيف ومصعب بلحوس مدربين للياقة البدنية ومحمد مازن الدقوري منسقا للعلاقات الخارجية وعماد الأميري منسقا إعلاميا وأحمد الزيبق مصورا وأحمد كنجو طبيبا وعزت شقالو أخصائيا للعلاج الطبيعي ورؤوف رقيق وفيكتور بولات مدلكين ويحيى أشرفي ومنهل برازي مسؤولي التجهيزات.