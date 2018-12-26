موراتا وهيغواين في صفقة تبادلية بين تشلسي وميلان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت صحف إيطالية وبريطانية أمس أن المدرب الإيطالي لفريق تشيلسي، الإيطالي ماوريتسيو ساري يضغط على إدارة ناديه لإتمام صفقة تبادلية مع ميلان الإيطالي، تقضي بانتقال الهداف الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى النادي اللندني، على أن يرحل في مقابله الإسباني ألفارو موراتا لاعب تشلسي إلى ميلان.

وقالت «توتو سبورت» الإيطالية أن الصفقة لن تتم بسهولة، خاصة في ظل امتلاك نادي يوفنتوس عقد هيغواين، كونه منتقل منذ الصيف الماضي إلى ميلان على سبيل الإعارة فقط.

وبات لزاماً على نادي ميلان الحصول على موافقة من يوفنتوس من أجل إتمام الصفقة، حيث يعاني النادي من أجل الالتزام براتب هيغواين الكبير، بجانب أن اللاعب لم يقدم الإضافة المطلوبة منه في ميلان.

ولن تكون موافقة يوفنتوس المشكلة الوحيدة، إذ يضاف إليها عدم الحسم في موافقة موراتا، خاصة وأن الأمر يرتبط بعودته إلى الدوري الإيطالي مجدداً، لكن مع فريق بإمكانيات فنية ومالية أقل من يوفنتوس الذي لعب له سابقاً.