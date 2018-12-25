فرانك دي بور ينتقل إلى الدوري الأميركي لتدريب أتلانتا يونايتد

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

أعلن أتلانتا يونايتد، بطل الدوري الأميركي في كرة القدم، تعيين فرانك دي بور مدرباً جديداً لفريقه خلفاً للأرجنتيني جيراردو مارتينو، في أول تجربة أميركية للنجم الهولندي السابق. وقاد دي بور (48 عاماً) كمدرب، ناديه السابق أياكس أمستردام، إلى أربعة ألقاب متتالية في الدوري الهولندي، لكنه لم يصب النجاح نفسه مع إنتر ميلان الإيطالي وكريستال بالاس الإنجليزي الذي انتهت تجربته معه في سبتمبر 2017.

ولدى إعلانه في أكتوبر الماضي أنه سيغادر أتلانتا، قال مارتينو، المدرب السابق لمنتخبي الأرجنتين والبارغواي وفريق برشلونة الإسباني، أنه سيترك الفريق وهو غير راضٍ تماماً عما حققه. وأفادت تقارير صحافية بأن مارتينو (56 عاماً) قد يدرب منتخب المكسيك.

ويبدأ دي بور مشواره في الأول من ‏يناير، استعداداً للموسم الجديد ولانطلاق مسابقة دوري أبطال الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي) في فبراير.

وقال دي بور: «طموحات النادي الرياضية، كما حددت في استراتيجية طويلة الأمد، بأن يكون الأفضل، تلائم طموحي الشخصي بشكل واضح».