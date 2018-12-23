بالفيديو.. شاهد مفاجأة محمد صلاح الجديدة للأطفال

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

احتفل لاعب ليفربول الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح، برفقة زميله في الفريق شاكيري، مع الأطفال في إحدى مدارس لندن تزامنا مع الاحتفالات بأعياد الكريسماس، وظهر خلال الفيديو الذي نشره نادي ليفربول على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اللاعبين وهم يفاجئون الأطفال أثناء تحدثهم عن فريق ليفربول وأبرز نجومه ومن ثم يتفاجأ الأطفال باللاعبين من خلفهم، ثم التقط اللاعبين الصور التذكارية مع الأطفال.