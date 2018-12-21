قمة دورتموند ومونشنغلادباخ الأبرز في نهاية العام بألمانيا

المصدر: برلين - أ.ف.ب

يشهد افتتاح المرحلة السابعة عشرة في الدوري الألماني لكرة القدم وفي آخر مباريات الدوري هذا العام، مباراة قمة بين المتصدر بوروسيا دورتموند ومنافسه المباشر ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، بينما يتطلع بايرن ميونيخ حامل اللقب وثالث الترتيب تساوياً بالنقاط مع مونشنغلادباخ، الى التقدم بشكل إضافي نحو الصدارة قبل دخول البوندسليغا العطلة الشتوية.

على ملعب سيغنال إيدونا بارك، سيكون بوروسيا دورتموند أمام ضغط تعويض خسارته الأولى هذا الموسم أمام مضيفه فورتونا دوسلدورف 1-2 الثلاثاء في المرحلة السادسة عشرة، في نتيجة صبت لمصلحة مطارديه المباشرين، إذ فاز مونشنغلادباخ على نورمبرغ 2-صفر الثلاثاء، وبايرن على لايبزيغ 1-صفر الأربعاء.

وضمن أصحاب القمصان الصفر والسود إحراز «بطولة الخريف» وإنهاء مرحلة الذهاب في الصدارة، إلا أنهم يتطلعون الى عدم التفريط بفارق الست نقاط الذي يفصلهم حالياً عن مونشنغلادياخ وبايرن ميوينخ.

ويسعى دورتموند الى تفادي تعثر ثانٍ في ملعبه هذا الموسم في مرحلة الذهاب بعد تعادله مع هرتا برلين 2-2 في المرحلة التاسعة. وفي حين ينفرد مونشنغلادباخ بكونه الفريق الوحيد الذي فاز في كل مبارياته على أرضه هذا الموسم (8)، حقق الفريق انتصارات مهمة خارج أرضه أبرزها على بايرن بثلاثية نظيفة في السادس من أكتوبر الماضي.