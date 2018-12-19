رابيو يرفض التجديد لسان جرمان ويفتح الباب لبرشلونة

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أعلن المدير الرياضي في نادي باريس سان جرمان، البرتغالي أنتيرو هنريكي، أول من أمس، أن لاعب الوسط أدريان رابيو سيترك بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم في نهاية الموسم الحالي، ما يفتح الباب لنادي برشلونة الأكثر اهتماماً باللاعب. وينتهي عقد رابيو في 30 يونيو، يصبح بعدها حراً في الانتقال إلى النادي الذي يختاره من دون أي بدل مادي.

وأكد هنريكي لموقع «ياهو» أن النادي قرر بالتالي وقف أي محادثات مع اللاعب الذي نشأ في صفوفه، وقال في هذا الصدد «إنه قرار اتخذته إدارة النادي، بعد الاجتماع الذي عقدته مع اللاعب. لقد أعلمني (رابيو) بأنه لن يجدد عقده، وبرغبته في ترك النادي لاعباً حراً في نهاية الموسم».

وأضاف «بطبيعة الحال، قرار اللاعب ستترتب عليه عواقب واضحة، تتمثل ببقائه على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين لفترة غير محددة»، مشيراً إلى أن النادي «كان قد وافق على جميع طلبات اللاعب، المتعلقة بالشق الرياضي».

وتابع «لقد ناقشنا هذه الشروط، من أجل أن يبقى معنا في السنوات المقبلة، لكن للأسف، لقد توقفت المحادثات نهائياً الآن».

ونقل موقع ياهو عن هنريكي قوله إنه «لا يستبعد» رحيل رابيو، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في الفترة من الأول وحتى 31 يناير المقبل. وكانت صحف إسبانية كشفت، قبل فترة، عن اتفاق بين رابيو وبرشلونة على كل تفاصيل العقد، بانتظار الإعلان الرسمي فقط.