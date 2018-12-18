محمد صلاح: كنت أحلم بالظهور في التلفزيون فقط

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أكد مهاجم ليفربول الإنجليزي، اللاعب المصري محمد صلاح، أنه لم يكن يتخيل أن يصل إلى ذلك المستوى، الذي هو عليه الآن، مشيراً إلى أنه كان يحلم بالظهور في التلفزيون مثل أي طفل لكن عندما حقق ذلك تغيرت أهدافه، وأراد أن يصبح لاعباً محترفاً في الخارج، وبعد ذلك الأمر تمنى أن يكون الأفضل.

وقال محمد صلاح، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "كنت أشتكي من عدد ساعات السفر لخوض التدريبات في القاهرة، لكن والدي دعمني وساندني، وأكد لي أن جميع اللاعبين الكبار يمرون بتلك الأمور، فلقد كانت أحلامي وأهدافي تتمثل في أن أكون لاعبا محترفا ومشهورا، ولن أقول إن الأسبوع الماضي فقط كان رائعا، بل العام بأكمله كان كذلك".

وواصل: "تكلفة ذلك كانت مرتفعة للغاية، ولن أنسى الدور الذي لعبه والدي في مشواري، كان له دور كبير فيما وصلت إليه من نجاح وشهرة بالبداية، في تلك الفترة قررت أن أكون لاعباً محترفاً، وهي كانت فرصة لم أرد إهدارها، وكانت واحدة من أكبر قراراتي ورفضت أن أترك تلك الفرصة".

وأكمل أفضل لاعب أفريقي: "ما حققته الموسم الماضي بالنسبة لي كان بالطبع رائعاً وتاريخياً، وأنا فخور للغاية بذلك، لكن الجماهير لن تقبل أن ينخفض مستوايّ، إلا أنني لا أرى ذلك يشكل ضغطا عليّ، أحاول مواصلة العمل بجدية لن تقتصر مسيرتي على ما حققته فقط، بل على العكس، فذلك يجعلني أكثر حماسا وإصرارا في هذا الموسم".