قدامى المان يونايتد: مورينيو واللاعبون يدمرون النادي

المصدر: مدريد - د.ب.أ

قالت صحيفة «أس» الإسبانية، أمس، إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لايزال يقدم موسماً سيئاً للغاية، وذلك بعد سقوطه أول من أمس 1-3 أمام منافسه ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في البطولة الإنجليزية بفارق 19 نقطة عن المتصدر ليفربول، ما يفقده خيارات المنافسة في اللقب أو حتى التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، خصوصاً بعد أن أخفق في التغلب على أي من أصحاب المراكز الخمسة الأوائل في جدول الترتيب.

ويشير المقربون من النادي الإنجليزي، وتحديداً نجومه القدامى، بأصابع الاتهام إلى جميع عناصر الفريق بدءاً من المدير الفني جوزيه مورينينو حتى اللاعبين.

وشن اللاعب السابق لمانشستر يونايتد، رايان جيجز، هجوماً عنيفاً على المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، حيث أكد أن الأخير يعد من أبرز المشكلات التي يعانيها الفريق الإنجليزي.

وقال غيغز في تصريحات نقلتها عنه الصحيفة الإسبانية: «في السابق كان لدينا مهاجمون مثل كانتونا الذي كان يحول اللعبات غير الخطيرة إلى أهداف، الآن لدينا مهاجمون مثل لوكاكو يدمر كل شيء ولا يستطيع الاستفادة حتى من الفرص الجيدة التي يصنعها الفريق».

من جانب آخر، أكد النجم السابق لمانشستر يونايتد، جاري نيفل، أن مورينيو ليس المسؤول الوحيد عما يمر به الفريق من أزمات، لكنه اتهم أيضاً إدارة النادي بالتقاعس عن أداء واجبها.

وقال نيفل: «مورينيو سيرحل آجلاً أم عاجلاً، وأتمنى أن يكون ذلك في نهاية الموسم، لكن أنظر إلى الإدارة غير المكترثة، ليس من المعقول أن يقدموا له عقداً ممتداً بهذا الشكل».