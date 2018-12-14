محمد صلاح ينافس رياض محرز على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم عن القائمة المختصرة لقائمة أفضل لاعب في القارة الإفريقية في عام 2018، وشهدت القائمة تواجد عربي مميز فمن بين 10 أسماء مرشحة، كان الحضور العربي واضحا بواقع 5 لاعبين، على رأسهم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حامل لقب الجائزة، والجزائري رياض محرز المتألق مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

كما ضمت القائمة مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي ومنتخب المغرب، والتونسي أنيس بدري لاعب وسط الترجي التونسي بطل أفريقيا، والمصري الآخر وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي المصري الذي قاد فريقه لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد سلسلة من العروض الرائعة.

وإلى جانب العرب الخمسة، هناك عدد مماثل للاعبين من باقي دول القارة السمراء، هم السنغالي ساديو ماني زميل صلاح في ليفربول، وبيير إيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال الإنجليزي ومنتخب الغابون، والنيجيري أليكس إيوبي زميله في الفريق اللندني، وحارسا مرمى هما الكاميروني الدولي أندريه أونانا من أياكس أمستردام الهولندي، والأوغندي دينيس أونيانغو من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وكان صلاح، هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب به الموسم الماضي، قد توج بالجائزة العام الماضي، متفوقا على ماني وأوباميانغ، وتقام مراسم توزيع جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم في العاصمة السنغالية داكار، في الثامن من يناير من العام المقبل.