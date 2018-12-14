شاهد.. محمد صلاح ولاعبي ليفربول في زيارة خيرية لأحد مستشفيات الأطفال

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

شارك النجم المصري محمد صلاح لاعبي فريق ليفربول الإنجليزي، بزيارة خيرية إلى أحد مستشفيات الأطفال في مدينة ليفربول، وذلك لمشاركتهم الاحتفال بأعياد الكريسماس.

وظهرت السعادة على وجه محمد صلاح ونجوم الريدز، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية مع الأطفال وعائلاتهم وشاركوهم عدد من الألعاب الترفيهية الخفيفة وسط فرحة كبيرة من الجميع.

ويستعد ليفربول لخوض مواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل على ملعب "آنفيلد" في الجولة الـ17 من البريميرليج، حيث يحتل الفريق الصدارة حاليا برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الثاني.