سسكا موسكو "يهين" ريال مدريد في عقر داره بخسارة تاريخية

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

حقق سسكا موسكو فوزاً مدوياً على ريال مدريد بنتيجة (3-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وهي هذه أكبر خسارة يتلقاها ريال مدريد على ملعبه في تاريخ مشاركاته بالبطولات الأوروبية، مثلما كتب الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي توتير.

ورغم الخسارة فإن الفريق الملكي قد تأهل إلى دور الـ 16 متصدرا للمجموعة برصيد 12 نقطة، وفي المقابل يودع سسكا موسكو البطولة بحلوله في المركز الأخير برصيد 7 نقاط متساويا مع فيكتوريا بلزن الذي فاز على روما صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط بهدفين لهدف واحتل المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي.