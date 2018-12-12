شاهد.. مشجع كفيف لليفربول يحتفل بهدف محمد صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مشجع كفيف في مدرجات ملعب ليفربول وهو يحتفل بهدف اللاعب المصري محمد صلاح الذي أحرزه في المباراة وكان السبب في صعود الفريق الإنجليزي إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأظهر الفيديو المشجع وهو يحتفل بشكل مؤثر عقب شرح الهدف من صديق له يجلس بجواره، ويذكر أن المباراة التي انتهت بهدف اللاعب المصري كانت سبباً في صعود الفريق الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه بعد أن كان الفريق في حسابات معقدة بعد الخسارة في ثلاثة مباريات بدور المجموعات.