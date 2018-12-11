مدرب منتخب مصر مرشح للفوز بجائزة الأفضل في العالم

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

ترشح مدرب منتخب مصر لكرة الصالات هشام صالح للفوز بجائزة أفضل مدربي العالم لعام 2018، ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على «تويتر» اليوم الثلاثاء أن المدرب المصري ضمن الأسماء المرشحة للفوز بالجائزة.

ويأتي ترشح المدرب للفوز بجائزة أفضل مدرب في كرة الصالات في العالم لعام 2018 بعد نجاحه في قيادة منتخب شباب الصالات للحصول على برونزية الأولمبياد التي أقيمت في الأرجنتين أخيراً.

كما تواجد الحكم المصري الدولي محمد حسن ضمن أفضل 10 حكام في العالم بكرة الصالات في ظل نجاحه الفترة الأخيرة وإدارته لنهائي أولمبياد الأرجنتين بين البرازيل وروسيا، وينتظر الترتيب النهائي الذي سيعلن خلال الأيام المقبلة.