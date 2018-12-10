الصين تسعى للاستثمار في الأهلي المصري

المصدر: أحمد طارق-دبي

استقبل النادي الأهلي المصري، اليوم الإثنين، وفداً من الحكومة الصينية والسفارة الصينية بالقاهرة، وممثلين عن مجموعة شركات عملاقة في مجالات المقاولات والتمويل والاستثمار العقاري والصناعي، لبحث سبل التعاون مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وحضر الزيارة من جانب الأهلي المصري، عضو مجلس إدارة النادي، المهندس محمد سراج الدين، والمدير التنفيذي للنادي، العميد محمد مرجان، ومدير الإدارة الهندسية، المهندس سامح كامل، ومدير التسويق بالأهلي المصري، أمير توفيق.

وضم الوفد الصيني عدداً من مسؤولي الحكومة الصينية في وزارتي التجارة والصناعة بولاية هانغتشو الصينية ورؤساء ومسؤولي مجموعة الست شركات الخاصة التي سبق لها تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والرياضية في الصين ودول آسيا وأفريقيا، وقامت هذه الشركات بتنفيذ ملاعب ومدن أولمبية ضخمة بالصين، ومنها المدينة التي ستستضيف دورة الألعاب الآسيوية بمدينة هانغتشو بالصين، بالإضافة لبعض الملاعب بأفريقيا.