بالصور.. أزمة قلبية لمشجع أرجنتيني بسبب "نهائي القرن" بين ريفيربليت وبوكاجونيورز

المصدر: محمد أبوإسماعيل –دبي

تعرض أحد المشجعين الأرجنتينيين لأزمة قلبية في محيط استاد سانتياغو برنابيو قبل إياب نهائي كأس ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بليت في العاصمة الإسبانية مدريد، والتي انتهب بفوز ريفر بليت بنتيجة 3-1 وتتويجه باللقب القاري.

وكان هذا المشجع في طريقه إلى حضور المباراة النهائية بين قطبي الأرجنتين لكنه سقط على الأرض في حالة حرجة وتم نقله على الفور إلى مستشفى قريب في مدريد، وقال الفريق الطبي الذي تابع الحالة إنه حاول إنعاش القلب لكن حالته لا تزال حرجة بينما لم يحضر المباراة.

وخاض قطبا الأرجنتين ريفر بليت وبوكا جونيورز المباراة في مدريد بعد نقلها من بوينس ايرس بسبب أحداث شغب جماهيري، عقب هجوم جماهير ريفر على حافلة فريق بوكا قبل موعد المباراة الأصلي منذ أسبوعين.