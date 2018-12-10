لوف: نوير سيكون الحارس الأول حتى 2020

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعرب يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، عن اعتقاده بأن مانويل نوير سيظل الحارس الأساسي حتى مع استمرار التغييرات في المانشافت. وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، قال لوف: «إذا كان مانويل في لياقته، فسيجري اعتباره على أنه رقم واحد حتى 2020».

في الوقت نفسه، أوضح لوف أن مارك-اندريه تير شتيغن (26 عاماً) منافس نوير والمحترف في برشلونة سيحصل على فرص للمشاركة في العام الجديد.

يذكر أن لوف لا يرغب في إثارة صراع صريح بين نوير (32 عاماً) وشتيغن على حراسة مرمى المانشافت.

وقال لوف: «لا أريد أن أثير هذا الأمر علانية لأنني لا أريد أن أقلل من أداء مارك، فقد كانت لديه بعض المشكلات في البداية، لكنه الآن واحد من أفضل حراس العالم».

في الوقت نفسه، أبدى لوف تمسكه بتوزيع الأدوار، وقال عن نوير: «هو قائدنا ومهم للمنتخب، وإذا لم يحدث أي شيء غير عادي، فإن نوير سيظل رقم واحد حتى بطولة أوروبا».

وأضاف لوف أن حارس مرمى نادي بايرن ميونيخ ظل «أفضل حارس مرمى على مدار سنوات عديدة»، وقد استعاد لياقته في «بطولة كأس العالم المحبطة للآمال بشكل جنوني» التي أقيمت في روسيا، وذلك رغم ابتعاده لفترة طويلة بسبب الإصابة.