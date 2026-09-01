«أيام الصنّاع».. دبي تفتح آفاقاً جديدة أمام المبدعين

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) أن أجندة النسخة الجديدة من فعالية «أيام الصنّاع»، التي ستنطلق 19 الجاري، بمنطقة كونكريت في السركال أفينيو بمنطقة القوز الإبداعية، ستتضمن 13 ورشة عمل وجلسة حوارية ونقاشية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تعزيز منظومة التصنيع الإبداعي في دبي، وتوفير مظلة تجمع الصناع وأصحاب المواهب ورواد الأعمال، بما يمكنهم من تنمية قدراتهم وإثراء خبراتهم ومهاراتهم التقنية، وتوسيع شبكاتهم المهنية، واستكشاف فرص الإنتاج المحلي، وأفضل ممارسات الإنتاج المستدام والفرص المتاحة ضمن منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية، وهو ما ينسجم مع أولويات الهيئة ومسؤولياتها الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

وتسعى الفعالية، التي تستمر يومين، إلى استقطاب أكثر من 150 مشاركاً من الفنانين والمصممين، ورواد الأعمال الإبداعيين، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والصنّاع والحرفيين، إلى جانب مصممي المنتجات والأثاث والأزياء والمجوهرات والتصميم الصناعي، والمعماريين والمهنيين، فضلاً عن الطلبة والخريجين الجدد والمواهب الناشئة في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

وسيشارك في ورش العمل والجلسات عدد من المتحدثين من رواد الصناعات الثقافية والإبداعية، من أبرزهم المصممة مانسي بافيشي، منسقة برنامج «ميك ووركس - الإمارات»، ورائد الأعمال، سيدهارث بيترز، الشريك المؤسس لمنصة «لوف ذات ديزاين، والفنان الإماراتي راشد الملا، والقيّم الفني أحمد مكاري من «ذا ووركشوب دبي»، والفنانة الإماراتية، فَي الكعبي، والفنان كمال الزعبي، رئيس قسم الخزف في مركز الجليلة لثقافة الطفل، والقيّمة إسراء أوزكان، وآخرون، بما يسهم في تعزيز التواصل بين المشاركين والمصنعين لتبادل الخبرات واكتساب المهارات اللازمة لتطوير منتجاتهم.

وخلال الفعالية، سيكون المشاركون على موعد مع سلسلة من الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية وورش العمل التي ستستعرض أحدث الاتجاهات في مجالات التصنيع الإبداعي، واستكشاف قدرات قطاع التصنيع المحلي، وفرص التعاون مع المصنعين والموردين في الدولة.

كما سيشهد الحدث إقامة ركن «اصنع في الإمارات»، بهدف تعريف المشاركين بالفرص التي تتيحها منظومة الصناعات الوطنية في الدولة، إلى جانب إطلاق مبادرة «تواصل الصُنَّاع» الهادفة إلى مد جسور التواصل بين الموهوبين ورواد الأعمال والمصنعين، عبر تنظيم مجموعة من جلسات الإرشاد المتخصصة، إضافة إلى سلسلة من الجولات والزيارات الميدانية إلى عدد من المنشآت المحلية في منطقة القوز الإبداعية، تشمل مصنعاً للأثاث، ومركزاً متعدد الاستخدامات للإنتاج، ومطبعة، واستوديو للتصميم، للتعرف إلى ممارسات الصنَّاع ومشاريعهم ومنتجاتهم وابتكاراتهم التي تقود قطاع التصنيع الإبداعي في دبي، ما يبرز أهمية المنطقة، وما تمتلكه من مشاريع نوعية تدعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية.

من جهتها، قالت مديرة إدارة التصميم في «دبي للثقافة»، خلود خوري، إن فعالية «أيام الصنَّاع» تجسد التزام الهيئة ببناء جسور التعاون بين المصممين والفنانين والمصنعين، وفتح آفاق جديدة أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم تطوير منتجاتهم وتوسيع حضورهم في الأسواق.

وأوضحت أن الفعالية تتيح لرواد الأعمال والمصنعين فرصاً نوعية لبناء شراكات فاعلة، والاستفادة مما توفره دبي من تسهيلات وبيئة استثمارية تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة تمتلك القدرة على النمو والمنافسة، مؤكدة حرص «دبي للثقافة» على تطوير مبادرات نوعية تلبي تطلعات المجتمع الإبداعي، وتعزز ثقافة الإنتاج المحلي، وتسهم في دعم منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية، وترسيخ مكانة الإمارة حاضنة للإبداع ومركزاً للابتكار.

خلود خوري:

• «الفعالية» تتيح للمصنّعين فرصاً نوعية لبناء شراكات فاعلة، والاستفادة مما توفره دبي من تسهيلات وبيئة تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.

• 13 ورشة عمل وجلسةحوارية ونقاشية تتضمنها أجندة «الفعالية».