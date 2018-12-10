إيقاف 6 من أعضاء اتحاد الكرة الأفغاني بسبب ادعاءات جنسية

المصدر: كابول - د.ب.أ

قضى المدعي العام في أفغانستان بوقف ستة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الأفغاني لكرة القدم، للاشتباه في ادعاءات تتعلق بالاعتداء الجسدي والجنسي بحق لاعبات بمنتخب السيدات لكرة القدم. وقال فاضل فاضلي أحد كبار مستشاري الرئيس الأفغاني أشرف غني، أمس، إن الأعضاء الستة من بينهم رئيس الاتحاد الأفغاني كرم الدين كريم.

وجاء هذا القرار في أعقاب مراجعة الادعاءات ضد المسؤولين الستة بحسب ما كتبه فاضلي على شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي.

وأكد مكتب المدعي العام الأفغاني الأسبوع الماضي أنه سيتم إجراء تحقيقات شاملة في هذه القضية.

وذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية الشهر الماضي أن المديرة السابقة لقسم كرة القدم النسائية في أفغانستان، خالدة بوبال بجانب مدربة الفريق كيلي ليندسي واللاعبات منة احمدي وشابنام مبارز اتهمن مسؤولي الاتحاد بالاعتداء الجنسي.

ونقلت صحيفة «غارديان» عن بعض المعتدى عليهن قولهن، إن الواقعة حدثت داخل أفغانستان وفي المعسكر التدريبي في فبراير الماضي.

ونفى اتحاد الكرة الأفغاني حدوث هذا الأمر، في الوقت الذي أكد فيه الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) أنه يجري تحقيقات في هذا الصدد.