مسعود أوزيل قد يترك أرسنال ويتجه إلى هذا النادي

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

يقترب لاعب الأرسنال، الألماني مسعود أوزيل من مغادرة الفريق الإنجليزي، مع وكيله حيث من المقرر أن يطير إلى إيطاليا لإجراء محادثات في صفقة جديدة تبلغ أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني.

وخسر اللاعب الحاصل على كأس العالم 2014 والبالغ من العمر 30 عاما حظوظه في البقاء بأرسنال في الوقت الذي يتطلع فيه النادي إلى التخلص من النجم بسبب راتبه المرتفع، وكشف موقع ميرور فوتبول، أن مستقبل أوزيل في النادي أصبح موضع شك قبل أسبوعين، حيث لم يكن رئيسه أوناي إيمري، متفائلاً بمساهمة النجوم الألمان في الفريق.

وبدأت الشائعات حول مستقبل أوزيل بعد أن ترك على مقاعد البدلاء من أجل الفوز على بورنموث، حيث قال إيمري إنه يريد وجودًا بدنياً أكثر.

ولم يشارك أوزيل في ارسنال منذ تعادله مع ويلفز وقد استبدل من مباراة دربي شمال لندن مع توتنهام في نهاية الأسبوع الماضي بسبب مشكلة في الظهر، حيث اعترف إيمري بأنه لا يعرف كيف حدثت الإصابة أو إذا كان أوزيل حتى في الملعب لدعم زملائه، وبدا أوزيل العودة إلى الفريق والظهور ضد هدرسفيلد يوم السبت، بعد أن شارك في التدريب في اليوم السابق، ولكن تم حذفه مرة أخرى من التشكيلة.

ويبدو الآن أن انترناسيونالي قد يعتزم تقديم عقد جديد للاعب، مع حرص النادي الإيطالي على عقد صفقة في يناير، وذكرت صحيفة "صن" أن وكلاء اللاعب، مع شقيقه موتلو، سيتوجهون إلى إيطاليا هذا الأسبوع لوضع شروط على الانتقال إلى النيرازوري.

ويذكر أن مسعود أوزيل، هو صاحب أعلى دخل في فريق الأرسنال ويبدو أن المدفعجية مستعدة لقبول عرض سعر مخفض للنجم من أجل التخلص من راتبه البالغ 350 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.