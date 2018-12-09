يوفنتوس بـ43 نقطة في 15 مباراة ودون هزيمة

المصدر: روما - أ.ف.ب

تابع يوفنتوس، حامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة، انطلاقته القوية بحسمه «ديربي إيطاليا» أمام غريمه وضيفه إنتر ميلان 1-صفر، أول من أمس، على ملعب أليانز في تورينو في قمة المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين يوفنتوس بفوزه إلى مهاجمه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 66. وابتعد عملاق إيطاليا بفارق كبير عن مطارده المباشر، ووصيفه في الموسم الماضي نابولي، وتابع زحفه نحو اللقب الثامن توالياً بعدما حقق الفوز الرابع عشر هذا الموسم محافظاً على سجله الخالي من الخسارة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 43 نقطة معادلاً رقم باريس سان جرمان في 15 مرحلة في الدوري الفرنسي كأفضل انطلاقة في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، وأزاح عقبة جديدة من كبار الدوري المرشحين لمنافسته في اللقب حيث وسع الفارق إلى 14 نقطة عن إنتر ميلان.

وفرض يوفنتوس تفوقه على نابولي (3-1) وميلان (2-صفر) ولاتسيو (2-صفر أيضا) وفيورنتينا (3-صفر)، ولم يبق سوى روما المتراجع الى المركز السابع (20 نقطة)، والذي سيستضيفه في المرحلة السابعة عشرة في 22 ديسمبر الجاري بعد خوضه ديربي المدينة أمام جاره تورينو في 15 منه.

وعلق مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري على الفوز قائلاً «لم نكن جيدين في الشوط الأول ولم نتحل بالصبر في صنع الهجمات، والتحكم في الكرة، لكننا كنا جيدين في الشوط الثاني ولعبنا بشكل أفضل».

واستعد يوفنتوس جيداً لمواجهة مضيفه يونغ بويز السويسري الأربعاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى لحسم صدارة المجموعة الثامنة التي يتفوق فيها بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يحل ضيفاً على فالنسيا الإسباني.

في المقابل، أضاع إنتر ميلان فرصا بالجملة في المباراة، ومنها هدفين من انفرادين صريحين، وتلقى أيضا بسبب الهزيمة ضربة موجعة قبل استضافة ايندهوفن الهولندي الثلاثاء المقبل في مواجهة يسعى خلالها لحسم البطاقة الثانية عن المجموعة الثانية، والتي يتنافس فيها مع توتنهام الإنجليزي الذي يحل ضيفاً على برشلونة في ختام دور المجموعات بأبطال أوروبا.

ونجح يوفنتوس في افتتاح التسجيل عندما مرر البرتغالي جواو كانسيلو كرة عرضية أمام المرمى تابعها ماندزوكيش برأسه من مسافة قريبة، وأسكنها مرمى هاندانوفيتش (66).

- يوفنتوس فاز حتى

الجولة 15 على فرق

إيطاليا الكبرى:

نابولي وميلان وإنتر

ولاتسيو، ويتبقى

له روما فقط.