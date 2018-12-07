برشلونة يخشى إصابة مالكوم

المصدر: مدريد - د.ب.أ

أعرب نادي برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، عن قلقه إزاء الإصابة التي لحقت بمهاجمه البرازيلي مالكوم. وتعرض مالكوم لإصابة قوية في الكاحل بالدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز فيها برشلونة على كولتورال ديبورتيفا ليونيسا 4/‏1، في إياب دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا، أول من أمس. في المقابل، أعلن نادي أتلتيكو مدريد نجاح العملية الجراحية، التي خضع لها نجم الفريق دييغو كوستا في البرازيل.

وأكد مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، في تصريحات صحافية: «مالكوم عانى شداً عضلياً، لكننا لا نعرف مدى سوء الإصابة». وأضاف «سيخضع اللاعب للكشف الطبي، لتحديد طبيعة إصابته». في جانب آخر، أكد نادي أتلتيكو مدريد أن كوستا خضع لعملية جراحية ناجحة في القدم، لكنه لم يحدد الموعد الزمني لعودة المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً.

وعاد كوستا إلى البرازيل هذا الأسبوع للخضوع للجراحة، نتيجة الإصابة التي تعرض لها أواخر الشهر الماضي. وأشار أتلتيكو - في وقت سابق - إلى أنه من المتوقع أن يعود كوستا إلى الملاعب فبراير المقبل، قبل منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، خلال الأيام الماضية، أن تحرك مسمار طبي، كان قد جرى تركيبه في قدم كوستا خلال العملية الجراحية الأولى في القدم، تسبب في الألم الذي عاناه أخيراً.