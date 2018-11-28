العنف ينقل نهائي كأس «ليبرتادوريس» بين «ريفر بلايت» و«بوكا جونيورز» خارج الأرجنتين

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كومنيبول» على موقعه الرسمي، نقل مباراة النهائي لكأس «ليبرتادوريس» بين «ريفر بلايت» و«بوكا جونيورز» خارج الأرجنتين، وذلك إثر أحداث العنف التي حدثت قبيل انطلاق إياب نهائي البطولة التي كان مقرر إقامته السبت الماضي.

وكان اللقاء الذي وصف بـ «كلاسيكو الموت» قد تم تأجيله لمرتين بسبب أعمال الشغب التي قامت بها جماهير «ريفر بلايت» ضد لاعبي «بوكا جونيورز»، وأدت إلى إصابة بعضهم قبل مباراة السبت، ما دفع اتحاد أميركا الجنوبية لعقد اجتماع وجهت من خلاله لجنة الانضباط في الـ «كومنيبول» اتهامات إلى «ريفر بلايت» بسبب سوء سلوكيات جماهيره، التي أدت إلى اتخاذ قرار بنقل المباراة خارج الأرجنتين، إلا أن اتحاد أميركا الجنوبية لم يحدد مكان الاستضافة الجديد، مع أخذ خياري يومي 8 و9 ديسمبر المقبل موعداً لإقامة المباراة، خصوصاً أن من ضمن المقترحات أن تقام المباراة في الأوروغواي.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوعين بالتعادل الإيجابي «2-2»، وتنتظر أندية كأس العالم الفائز بالنهائي لإكمال عقد المتأهلين إلى البطولة التي تُقام في الإمارات خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.