الأهلي والاتحاد في ديربي سعودي لـ «تضميد الجراح»

المصدر: جدة - أ.ف.ب

يشهد استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، الأحد المقبل، «ديربي» جدة بين الاتحاد والأهلي ضمن المرحلة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم، التي تنطلق اليوم، والذي ستختلف نكهته هذا الموسم نظراً للتراجع الكبير للاتحاد.

ويحتل الأهلي، بطل 2016 والوصيف ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة، المركز الثالث في سلّم الترتيب برصيد 19 نقطة من ستة انتصارات وتعادل وخسارتين، بينما يقبع الاتحاد المتوّج بلقب البطولة تسع مرات، آخرها 2009، في المركز الأخير للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، دون أي فوز، وبسبع خسارات من تسع مباريات.

وفي حين اعتاد الاتحاد أن يكون من الفرق التي يحسب لها الحساب في بطولة السعودية، ما كان يضفي حماسة إضافية على ديربي المدينة الساحلية، يسعى في مباراة الأحد الى فوز أول له هذا الموسم.

ويأمل الاتحاد في أن تكون النتيجة الإيجابية من باب غريمه الأهلي، ما سيمنحه دفعة معنوية كبيرة، ويفتح المجال أمام انطلاقة جديدة له هذا الموسم بقيادة مدربه الصربي سلافين بيليتش.

وقال رئيس النادي، نواف المقيرن، عبر حسابه على «تويتر»: «كبير جدة وعميد الأندية السعودية جاهز لأي أهلي، الاتحاد سيحضر في الموعد دون أعذار يا جار».

أما الأهلي الذي سقط بشكل مفاجئ على أرضه أمام القادسية في المرحلة التاسعة، فيسعى لتجاوز آثار التعثر الأخير، ليبقى في دائرة المنافسة على اللقب.

وعلى الرغم من التفوق الفني للأهلي قبل ديربي الموسم الحالي، قلل مسؤولو النادي من تأثير تراجع الاتحاد على أهمية المباراة بين الغريمين الجارين.

وقال رئيس الأهلي، ماجد النفيعي، عبر «تويتر»: «أتمنى أن تكون المباراة على مستوى طرفيها، وتعكس قوة وتطور الكرة السعودية».

الاتحاد من دون أي فوز في الدوري السعودي هذا الموسم.