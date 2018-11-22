البرتغال المنتخب الوحيد في دوري الأمم دون هزيمة

المصدر: لشبونة - أ.ف.ب

أنهى المنتخب البرتغالي، بطل أوروبا، دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم دون خسارة بتعادله مع ضيفه البولندي 1-1، أول من أمس، في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة، ليصبح الوحيد بدون هزيمة من منتخبات المستوى الأول.

وكانت البرتغال البادئة بالتسجيل عبر مهاجم أندريه سيلفا في الدقيقة 34، لكن بولندا ردت بواسطة مهاجم نابولي أركاديوش ميليك في الدقيقة 66 من ركلة جزاء حصل عليها إثر عرقلته داخل المنطقة من مدافع بورتو دانيلو بيريرا الذي طرد مباشرة (63). وحافظت البرتغال على التعادل على الرغم من النقص العددي، وخرجت بالمباراة إلى بر الأمان، لتكون المنتخب الوحيد في المستوى الأول الذي لم يتعرض للخسارة.

وكانت المباراة هامشية بين المنتخبين، بعدما ضمنت البرتغال بطاقتها إلى الدور نصف النهائي، وهبطت بولندا إلى المستوى الثاني بحلولها في المركز الأخير.

وهو التعادل الثاني توالياً للبرتغال بعد الأول السلبي أمام مضيفتها إيطاليا الجمعة في ميلانو، فأنهت دور المجموعات في الصدارة برصيد ثماني نقاط مقابل خمس لإيطاليا واثنتين لبولندا.

ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربع في المستوى الأول الى نهائيات تقام بين الخامس من يونيو المقبل والتاسع منه.